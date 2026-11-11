ВАКС продовжив процесуальні обов'язки Єрмаку, але дозволив пересуватися в межах усієї України

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінив запобіжний захід, застосований до екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака, підозрюваного в легалізації майна, дозволивши йому пересування межами всієї України.

"10 листопада 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов'язків, покладених на екскерівника Офісу Президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, своїм рішенням суд змінив раніше покладений на нього процесуальний обов'язок не відлучатися без дозволу за межі Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

"Під час розгляду клопотання захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання, звертаючи увагу суду на його участь у проєкті Національної асоціації адвокатів України. Прокурор натомість зазначив, що покладені обов'язки не перешкоджають реалізації проєкту, у якому підозрюваний виконує роль керівника, а не одного з понад 60 (за твердженнями сторони захисту) адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу", – уточнюється в повідомленні.

В САП інформують, що за результатами розгляду клопотання слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора, "продовжив строк дії покладених на підозрюваного обов'язків та змінив один з них, дозволивши йому пересування межами всієї України".

Як повідомлялося, НАБУ і САП вручили підозру Єрмаку 11 травня 2026 року у справі про легалізацію майже 460 млн грн (близько $9 млн). Прокуратура повідомила про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Йдеться про будівництво елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом. За даними слідства, гроші на будівництво могли надходити з корупційних схем та розкрадань у компанії "Енергоатом". Окрім Єрмака, у справі також фігурують колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але ВАКС визначив її у розмірі 140 млн грн. 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн. На нього також покладено низку процесуальних обов'язків, серед яких – носіння електронного браслета. Захист Єрмака наполягав на повній необґрунтованості підозри.

21 травня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляцію сторони захисту і залишила без змін обраний судом першої інстанції запобіжний захід.

У червні ВАКС відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту Єрмака щодо зміни запобіжного заходу, а саме скасування обов'язку носіння електронного засобу контролю. В серпі ВАКС пом'якшив йому запобіжний захід, дозволивши виїжджати з Києва та Київської області до низки інших регіонів, втім знову не підтримав прохання захисту зняти з Єрмака електронний браслет.

15 вересня ВАКС продовжив процесуальні обов'язки Єрмаку, але без носіння браслета.