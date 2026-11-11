Міністри оборони України та Нідерландів обговорили посилення ППО

Міністри оборони України та Нідерландів Євгеній Хмара та Ділан Єшільгоз-Зегеріус обговорили посилення ППО, зокрема можливість передачі ракет для Patriot зі складів партнерів в обмін на майбутні вже законтрактовані поставки, повідомила пресслужба українського оборонного відомства.

"Під час розмови міністри зосередилися на наступних кроках підтримки та пріоритетах на 2027 рік. Один із ключових напрямів – посилення ППО, зокрема для протидії балістиці", – йдеться у повідомленні Міноборони у телеграм в середу.

"Діємо асиметрично. Ми вже уразили 12 пускових установок на території росії. Це один із наших способів протидії балістичним ударам ворога. Також Сили оборони завдають ударів по російських підприємствах, які виробляють компоненти для російського озброєння. Як наслідок, виробничі спроможності росії за цим напрямом уже скорочуються", – цитує пресслужба міністра.

Водночас Хмара наголосив, що для України залишається критичною потреба у ракетах-перехоплювачах. У цьому контексті міністри обговорили можливість передачі Україні ракет для Patriot зі складів партнерів в обмін на майбутні, вже законтрактовані поставки. Ще один пріоритет для захисту неба – подальше посилення спроможностей літаків F-16, які є важливим елементом захисту українських міст і людей.

Сторони домовилися координувати зусилля для розвитку спільних підприємств та збільшення постачання якісних засобів для українських воїнів.