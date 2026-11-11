Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт щодо реформування української прокуратури

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо реформування української прокуратури відповідно до вимог Європейського Союзу та міжнародних стандартів (зокрема GRECO).

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", законопроєкт №16144 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення організаційних засад діяльності органів прокуратури, забезпечення інституційної незалежності органів прокурорського самоврядування підтримали 236 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно з законопроєктом, керівні посади в Офісі генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах займатимуть за чіткими критеріями. Кандидати проходитимуть перевірку на професійну компетентність та доброчесність. Робота всіх прокурорів періодично оцінюватиметься за прозорими правилами.

Законопроєкт передбачає, що незалежним органом прокурорського самоврядування стане Рада прокурорів України. Вона отримає власний секретаріат, розширені повноваження, а за невиконання її вимог передбачена відповідальність.

Крім того, пропонується створити спеціальний орган – Раду етичних стандартів, яка перевірятиме кандидатів до Ради прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) на доброчесність. До неї увійдуть сім осіб: чотири представники від Ради прокурорів (три прокурори та один член Ради), по одному представнику від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, з'їзду адвокатів й від юридичних вишів та наукових установ.