Визначення представника від Європи на переговорах буде більшим досягненням, ніж згода РФ на її участь, – Кушнер

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що визначення єдиного представника, який говоритиме від імені Європи на переговорах про мир, стане значнішим досягненням, ніж сам факт допуску європейців до переговорів з боку РФ.

"Якби Європа змогла визначити одну особу, яка говорила б від її імені, це було б значнішим досягненням, ніж домогтися того, щоб росіяни допустили європейців до переговорів", – сказав він на брифінгу після переговорів в Абу-Дабі у середу.

За словами Кушнера, "обидві сторони конфлікту хочуть розуміти, якими будуть їхні безпекові позиції після завершення війни", і для цього необхідно, щоб європейці були присутні за столом переговорів.

"Це обговорення, у якому вони обов'язково мають брати участь", – впевнений Кушнер.

Він знову наголосив, що наразі між сторонами немає довіри – і це цілком очікувано через війну, "проте в наших діях ми маємо спиратися на інтереси та надійну архітектуру відносин". За словами спецпосланця, у Європі вже існують певні дієві структури, на яких можна будувати подальшу взаємодію – і "саме це ми й плануємо робити".

"Ми чітко дали зрозуміти росіянам: у них, безумовно, є свої прагнення та побоювання – і ми змогли обговорити це під час зустрічі. Водночас ми наголосили: якщо вони хочуть, щоб Європа належним чином сприйняла їхні пропозиції, їм необхідно запропонувати інші підходи до деескалації та висунути нові ініціативи", – пояснив Кушнер.

Також, за його словами, однією з цілей візиту його та спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви буде спроба залучити до цього процесу європейців, аби перетворити його на багатосторонній формат.

"Як на початку й наприкінці цих зустрічей, так і протягом усього процесу, ми дуже плідно взаємодіяли та вели дискусії з нашими європейськими партнерами", – сказав зять президента США.

Кушнер додав, що на переговорах брали участь представники ЄС, НАТО, Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції, і за його словами, "у всіх обговореннях ми демонстрували повну єдність".

"Отже, наша мета – перетворити цей формат на багатосторонній. У нас є кілька тем, які, на нашу думку, слід обговорювати одночасно", – зазначив він.

Спецпредставник також підтвердив, що були обговорення післявоєнної безпеки (гарантій безпеки).

"Необхідно опрацювати питання гарантій безпеки – у цьому напрямку ми вже досягли значного прогресу: визначили, як здійснювати запобігання конфліктам (деконфліктизацію) та моніторинг режиму припинення вогню, а також працюємо над укладенням відповідних угод і домовленостей, які дозволять забезпечити суттєву деескалацію в післявоєнний період", – наголосив Кушнер.

За його словами, на переговорах було обговорено і складні питання, і "жодне з відкритих питань не залишилося поза увагою".

"Територіальні питання – найскладніші, проте ми віримо, що в процесі обговорення інших тем знайдеться шлях до їхнього комплексного врегулювання. Вважаю, що ці дискусії дуже важливі, однак реалізація заходів післявоєнної безпеки стане можливою лише після досягнення домовленостей щодо територіальних та всіх інших двосторонніх питань", – резюмував Кушнер, назвавши зустріч "непростою, проте продуктивною".

Як повідомлялося, представники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер у четвер матимуть зустріч із Володимиром Путіним у Москві, а потім вирушать до Дубліна, де мають намір зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це Кушнер повідомив на брифінгу після переговорів в Абу-Дабі у середу.