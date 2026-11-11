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У Чорноморську померли двоє людей, яких у важкому стані госпіталізували після ворожої атаки по ринку

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Кількість жертв у місті Чорноморськ Одеської області через атаку ворожого дрону по ринку зросла до трьох осіб – стало відомо, що у лікарні померли двоє людей, які зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, у лікарні померли двоє людей, яких у важкому стані госпіталізували після ворожої атаки по Чорноморську. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох людей. Щирі співчуття рідним та близьким", – написав Кіпер у Телеграм у середу.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронці документують воєнний злочин РФ проти цивільного населення.

Раніше було відомо про одного загиблого та 11 поранених.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#чорноморськ #жертви
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