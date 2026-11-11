Арахамія: Переговори в Абу-Дабі були одними з найважчих, росіяни приїхали з дуже суворими вказівками

Раунд тристоронніх переговорів 10-11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) був одним із найважчих, а представники РФ приїхали з дуже жорсткими директивами, вважає голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Перш за все, дякую вам, хлопці, за те, що ви зробили. Я думаю, що цей процес … можна справедливо сказати, що це був один із найскладніших. І я вважаю, що росіяни приїхали з дуже-дуже суворими вказівками, і було дуже важко пом'якшити тон обговорення", – сказав він на брифінгу після переговорів в Абу-Дабі у середу.

На думку Арахамії, американській стороні вдалося "структурувати" розмову "через післявоєнну картину для обох країн", і "це відкрило діалог, і ми почали працювати продуктивніше". Водночас він назвав досягненням зустріч загалом, наголосивши, що "шість місяців тому ми думали, що до весни ми взагалі не зможемо відновити тристоронні переговори".

Окремо парламентар наголосив, що досягнення домовленості про обмін "такою великою кількістю людей – це велике досягнення".

"Гірше, коли доводиться проводити три, чотири, п'ять таких раундів лише для того, щоб звільнити цих людей. Тож я сподіваюся, що завтра цифра буде великою", – наголосив Арахамія.

Як повідомлялося, перемовини в Абу-Дабі у вівторок завершилися по обіді і тривали близько чотирьох годин, а в середу в столиці ОАЕ відбулися російсько-українські перемовини, які тривали близько двох годин, а також раунд перемовин з представниками країн Європи.

На перемовинах вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими 1 тис на 1 тис чи більше найближчим часом. Основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри. Загалом переговори тривали близько 4 годин.

Україну на перемовинах представляють голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

США на перемовинах представляють представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, а також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО (ОЗС) в Європі (SACEUR) генерал Алексус Грінкевич.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.