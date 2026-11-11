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Вигівський: США високо оцінили роботу українських поліцейських у боротьбі з обігом наркотиків

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Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський разом із керівництвом Національної поліції зустрілися з аташе Адміністрації США з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA) Лоррейн Естеп, говорили про подальшу співпрацю та підсумки спільної операції з викриття наркокартелю "Хімпром", міністр анонсував "низку конкретних напрацювань, результати яких будуть оприлюднені згодом".

"Радий зустрічі з Лоррейн Естеп – аташе Адміністрації США з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA)Разом із т.в.о. Голови НПУ Максимом Цуцкірідзе, заступником Голови НПУ Андрієм Нєбитовим та начальником Департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитром Торгалом обговорили співпрацю між Національною поліцією України та агентством", – написав Вигівський у Телеграмі у середу.

"Один із головних результатів нашої тривалої взаємодії – викриття наркокартелю "Хімпром": припинення та унеможливлення діяльності точок продажу наркотичних речовин. DEA відіграла важливу роль у питанні обміну оперативною та аналітичною інформацією щодо діяльності угруповання", – зазначив міністр МВС.

За його словами, українська сторона поінформувала колег про результати роботи поліцейських. За 10 місяців цього року слідчі Національної поліції України повідомили про підозру в злочинах, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, понад 12 тисячам осіб. Викрито діяльність 87 злочинних груп.

"Вдячні агентству за роки співпраці – від процесу реформування Департаменту боротьби з наркозлочинністю до забезпечення технікою, транспортом, проведення тренінгів та навчань. Це дозволило значно збільшити можливості у розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, та притягненні до відповідальності злочинців. Висока оцінка роботи українських поліцейських з боку американських колег є черговим підтвердженням результатів", – написав Вигівський.

Він також повідомив, що "під час зустрічі обговорили й низку конкретних напрацювань, результати яких будуть оприлюднені згодом. Дякую за готовність посилювати співпрацю задля припинення діяльності злочинних угруповань не лише в Україні, а й у світі", – додав міністр МВС України.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#співпраця #сша #наркотики #боротьба
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