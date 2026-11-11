Кушнер та Умєров підтвердили домовленість про обмін полоненими: точні цифри будуть узгоджені в четвер

Представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердив досягнення на тристоронніх мирних переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) домовленості про масштабний обмін військовополоненими між Україною та РФ, але кількість осіб, які підпадуть під обмін, ще узгоджується.

"Одним із позитивних результатів є домовленість про проведення масштабного гуманітарного звільнення утримуваних осіб; точні цифри ми узгодимо завтра", – сказав Кушнер на брифінгу після переговорів в Абу-Дабі у середу.

Голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, який очолює українську переговорну делегацію, висловив окрему подяку американським спецпосланцям, зазначивши, що завдяки переговорам останні місяці було досягнуто значного прогресу, зокрема щодо обміну військовополоненими.

"Цього разу також обмін. Точна кількість, як згадав Джаред, буде повідомлена пізніше", – сказав Умєров.

Як повідомлялося, перемовини в Абу-Дабі у вівторок завершилися по обіді і тривали близько чотирьох годин, а в середу в столиці ОАЕ відбулися російсько-українські перемовини, які тривали близько двох годин, а також раунд перемовин з представниками країн Європи.

На перемовинах вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими, президент України Володимир Зеленський повідомляв про обмін "тисячу на тисячу, може, півтори на півтори" найближчим часом. Основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри. Загалом переговори тривали близько 4 годин.

Україну на перемовинах представляють голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

США на перемовинах представляють представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, а також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО (ОЗС) в Європі (SACEUR) генерал Алексус Грінкевич.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.