Віткофф та Кушнер зустрінуться з Путіним в четвер в Москві, а потім - із Зеленським у Дубліні

Представники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер у четвер матимуть зустріч із Володимиром Путіним у Москві, а потім вирушать до Дубліна, де мають намір зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Завтра ми зі Стівом вирушаємо до Москви на зустріч із президентом Путіним, щоб обговорити підсумки сьогоднішніх переговорів і спробувати досягти подальшого прогресу в порушених питаннях, оскільки бачимо тут певні перспективи та можливості. Після цього ми полетимо до Дубліна, де зустрінемося з президентом Зеленським, щоб поінформувати його про результати та детальніше опрацювати ідеї, які виникли в нас сьогодні", – сказав Кушнер на брифінгу після переговорів в Абу-Дабі у середу.

Відповідаючи на запитання, чи є плани щодо особистої зустрічі Зеленського та Путіна, Кушнер відповів, що РФ хоче побачити "більший прогрес, досягнутий до цього".

"Очевидно, що між лідерами немає великої довіри чи любові", – додав він.

Як повідомлялося, перемовини в Абу-Дабі у вівторок завершилися по обіді і тривали близько чотирьох годин, а в середу в столиці ОАЕ відбулися російсько-українські перемовини, які тривали близько двох годин, а також раунд перемовин з представниками країн Європи.

На перемовинах вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими 1 тис на 1 тис чи більше найближчим часом. Основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри. Загалом переговори тривали близько 4 годин.

Україну на перемовинах представляють голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

США на перемовинах представляють представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, а також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО (ОЗС) в Європі (SACEUR) генерал Алексус Грінкевич.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.