В Міносвіти підтримують скасування доплат за науковий ступінь суддям, депутатам і представникам НАБУ, ДБР і БЕБ

Заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов підтримує законопроєкт №16221 про скасувати доплати за науковий ступінь суддям, депутатам і представникам правоохоронних органів.

"Доплата за науковий ступінь, та і науковий ступінь в цілому, має бути для тих, хто реально займається дослідженнями та здійснює реальні розробки! Як людина, яка пройшла шлях від аспіранта до керівника науково-дослідної частини одного з провідних університетів країни, а тепер заступника міністра, підтримую законопроєкт групи народних депутатів", – написав Курбатов в мережі Facebook у середу.

Він нагадав, що державні службовці, міністри і їх заступники вже давно не отримують таких надбавок, що, на його думку, правильно.

"Чому це варто зробити саме зараз. Академічна доброчесність і культура. Скасування надбавок для посадовців прибере фінансовий стимул купувати дисертації для тих, хто продовжує це робити. Науковий ступінь має знову стати показником реальних здобутків, а не інструментом для збільшення виплат чи статусності", – зазначив він.

За його словами, доплата повинна виплачуватися за щоденну дослідницьку й викладацьку діяльність, а не просто за статус чи посаду.

"Раціональне використання ресурсів. Вивільнені сотень мільйонів гривень на рік мають працювати за прямим призначенням – у системі освіти та науки. Головне тут – не просто економія, а виховання правильного ставлення до науки та поваги до справжніх науковців", – наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, дев'ятнадцять народних депутатів пропонують Верховній Раді скасувати доплати за науковий ступінь суддям, депутатам і представникам правоохоронних органів. Зокрема, законопроектом №16221 передбачається виключення положень про доплати за науковий ступінь для суддів, депутатів та працівників НАБУ, ДБР і БЕБ.

Зазначається, що за попередніми розрахунками, сукупні планові видатки у 2026 році на доплати за науковий ступінь суддям, народним депутатам та працівникам НАБУ, ДБР і БЕБ оцінюються приблизно у 217 млн грн для близько 2,1 тис. отримувачів.