Відомо вже про 5 постраждалих через влучання у приватне підприємство у Полтаві

Кількість постраждалих через влучання у полтавське приватне підприємство зросла до п'яти осіб, у Кременчуцькому районі зафіксовано влучання по приватному будинку, там травмовано одну людину, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Кількість травмованих зросла до п'яти людей", – написав він у Телеграмі у середу.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

Також стало відомо про влучання по приватному будинку. "У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по приватному будинку. Попередньо, одна людина отримала травми", – написав Дяківнич.

За даними обладміністрації, усі служби працюють на місці.