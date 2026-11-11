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Зеленський заявив про підготовку до відкриття офісу програми FREYJA у Копенгаґені

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Зеленський заявив про підготовку до відкриття офісу програми FREYJA у Копенгаґені
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна підготувала все необхідне для відкриття офісу європейської програми антибалістичної оборони FREYJA у Копенгаґені спільно з Норвегією, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я радий, що ми вже підготували все необхідне для відкриття офісу FREYJA тут, у Копенгагені, разом із нашими норвезькими друзями. Закликаю вас підтримати цю програму", – сказав він під час виступу в парламенті Данії.

За словами Зеленського, Європі потрібна власна система антибалістичної оборони, яку можна буде швидко виробляти у великих масштабах із низькими витратами. Він зазначив, що нині у світі є лише кілька країн, здатних виробляти такі системи, а попит на ракети-перехоплювачі для Patriot є дуже високим.

Президент наголосив, що до FREYJA вже долучилися 11 країн, кожна з яких може зробити внесок власними компонентами, досвідом та інвестиціями.

"Європі потрібна власна система антибалістичної оборони – така, яку можна виробляти у великих масштабах, швидко, з низькими витратами, і яка справді працює. І ми можемо створити таку систему – FREYJA", – сказав Зеленський.

Він додав, що достатня кількість власних засобів антибалістичної оборони зменшить залежність Європи від інших країн і посилить її позиції в НАТО.

"Балістичні ракети залишаються найнебезпечнішою зброєю в арсеналі Росії. І Росія втратить значну частину своєї "зубастості", щойно в нас з'явиться достатньо перехоплювачів, здатних збивати її балістичні ракети", – наголосив президент.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#данія #президент #freyja #defence
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