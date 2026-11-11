Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог атакував ринок у Чорноморську, загинула людина, ще 11 зазнали поранень – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Ворог атакував ринок у Чорноморську, загинула людина, ще 11 зазнали поранень – ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по ринку у центральній частині Чорноморська, одна людина загинула, наразі відомо про 11 постраждалих, четверо з них у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"До 11 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по ринку у Чорноморську. Одна людина загинула. Дев'ять людей госпіталізовано, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як важкий", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Кіпера, ще одній людині допомогу надано на місці.

Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі. Ліквідація наслідків атаки триває.

Раніше Кіпер повідомив про удар по ринку у центральній частині Чорноморська. Спочатку було відомо про одного загиблого та 9 поранених.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#одеська #чорноморськ #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кушнер та Умєров підтвердили домовленість про обмін полоненими: точні цифри будуть узгоджені в четвер

Кушнер та Умєров підтвердили домовленість про обмін полоненими: точні цифри будуть узгоджені в четвер

Представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердив досягнення на тристоронніх мирних переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) домовленості про м…

Читати
Україна прагне отримати післявоєнне фінансування для утримання 800-тисячної армії як одну з гарантій безпеки

Україна прагне отримати післявоєнне фінансування для утримання 800-тисячної армії як одну з гарантій безпеки

Українська сторона в ході обговорення майбутніх гарантій безпеки прагне отримати післявоєнну підтримку армії, повідомляє AFP. "Високопоставлене ук…

Читати