Ворог атакував ринок у Чорноморську, загинула людина, ще 11 зазнали поранень – ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по ринку у центральній частині Чорноморська, одна людина загинула, наразі відомо про 11 постраждалих, четверо з них у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"До 11 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по ринку у Чорноморську. Одна людина загинула. Дев'ять людей госпіталізовано, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як важкий", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Кіпера, ще одній людині допомогу надано на місці.

Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі. Ліквідація наслідків атаки триває.

Раніше Кіпер повідомив про удар по ринку у центральній частині Чорноморська. Спочатку було відомо про одного загиблого та 9 поранених.