У Запоріжжі вже п'ятеро постраждалих через обстріли – ДСНС

Кількість постраждалих у Запоріжжі через атаки безпілотниками зросла до п'яти осіб, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"П'ятеро людей травмовані через російську атаку по Запоріжжю: сьогодні вдень ворог завдав ударів БпЛА по обласному центру. Внаслідок влучання травмовані дві жінки та три чоловіка. Їм надається необхідна допомога", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

У житловій п'ятиповерхівці пошкоджені вікна та дах, загорівся утеплювач вентиляційного обладнання. Також виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури.

Психологи ДСНС допомогли дев'яти громадянам.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих.