Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Запоріжжі вже п'ятеро постраждалих через обстріли – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
У Запоріжжі вже п'ятеро постраждалих через обстріли – ДСНС
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих у Запоріжжі через атаки безпілотниками зросла до п'яти осіб, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"П'ятеро людей травмовані через російську атаку по Запоріжжю: сьогодні вдень ворог завдав ударів БпЛА по обласному центру. Внаслідок влучання травмовані дві жінки та три чоловіка. Їм надається необхідна допомога", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

У житловій п'ятиповерхівці пошкоджені вікна та дах, загорівся утеплювач вентиляційного обладнання. Також виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури.

Психологи ДСНС допомогли дев'яти громадянам.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #постраждалі #дснс
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кушнер та Умєров підтвердили домовленість про обмін полоненими: точні цифри будуть узгоджені в четвер

Кушнер та Умєров підтвердили домовленість про обмін полоненими: точні цифри будуть узгоджені в четвер

Представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердив досягнення на тристоронніх мирних переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) домовленості про м…

Читати
Україна прагне отримати післявоєнне фінансування для утримання 800-тисячної армії як одну з гарантій безпеки

Україна прагне отримати післявоєнне фінансування для утримання 800-тисячної армії як одну з гарантій безпеки

Українська сторона в ході обговорення майбутніх гарантій безпеки прагне отримати післявоєнну підтримку армії, повідомляє AFP. "Високопоставлене ук…

Читати