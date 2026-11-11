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Окупанти просунулися на східних околицях Костянтинівки та сусіднього Червоного, захопивши 4,5 кв. км – DeepState

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Окупанти просунулися на східних околицях Костянтинівки та сусіднього Червоного, захопивши 4,5 кв. км – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися на околицях міста Костянтинівка Донецької області та села Червоне Краматорського району неподалік, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Червоного", – повідомляється в телеграм-каналі DeepState в середу.

Згідно з мапами проєкту, окупанти закріпилися на східних околицях міста з боку сусідніх сіл Олександро-Шультине та Предтечине, закріпившись в "сірій зоні", а також захопили значну частину Червоного. Натомість "сіра зона" поширилась на околиці села Осикове біля Олексієво-Дружківки та охопила весь простір між Червоним та сусіднім селом Подільське.

Площа окупації за добу зросла на 4,55 кв км, район проникнення ("сіра зона") зменшилась на 0,54 кв км.

На решті напрямків фронту за добу без змін.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#війна #донецька #deepstate
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