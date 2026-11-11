Авто УЧХ пошкоджено внаслідок російського обстрілу Запоріжжя

Автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) пошкоджено під час чергового російського обстрілу Запоріжжя.

"10 листопада, у Запоріжжі під час виїзду для реагування на наслідки російських обстрілів було пошкоджено автомобіль Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Співробітники та волонтери не постраждали.

"Гуманітарні працівники та волонтери, які надають допомогу постраждалому населенню, а також транспортні засоби, що використовуються для гуманітарної діяльності, мають користуватися повагою та захистом відповідно до міжнародного гуманітарного права. Безпека гуманітарних працівників і волонтерів є необхідною умовою для надання допомоги людям, які її потребують", – наголосили в УЧХ.