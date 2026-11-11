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Авто УЧХ пошкоджено внаслідок російського обстрілу Запоріжжя

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Авто УЧХ пошкоджено внаслідок російського обстрілу Запоріжжя
Фото: Red Cross Ukraine

Автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) пошкоджено під час чергового російського обстрілу Запоріжжя.

"10 листопада, у Запоріжжі під час виїзду для реагування на наслідки російських обстрілів було пошкоджено автомобіль Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Співробітники та волонтери не постраждали.

"Гуманітарні працівники та волонтери, які надають допомогу постраждалому населенню, а також транспортні засоби, що використовуються для гуманітарної діяльності, мають користуватися повагою та захистом відповідно до міжнародного гуманітарного права. Безпека гуманітарних працівників і волонтерів є необхідною умовою для надання допомоги людям, які її потребують", – наголосили в УЧХ.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#пошкодження #тчху #атака #запоріжжя #учх
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