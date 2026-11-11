Ворог атакує інфраструктуру Запоріжжя, відомо про чотирьох поранених – обладміністрація

Російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці та об'єкту інфраструктури у Запоріжжі, наразі відомо про чотирьох постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Росіяни атакували багатоповерхівку в Запоріжжі. Будинок пошкоджений, але все відновимо", – написав він у Телеграмі у середу.

Трохи пізніше Семікін уточнив, що стало відомо про одну постраждалу: внаслідок удару по багатоповерхівці поранена 62-річна жінка. За даними обладміністрації, також було пошкоджено дах, фасад і балкони будинку та вікна сусіднього гуртожитку.

Також ворог атакував об'єкт інфраструктури міста. Поранено трьох чоловіків віком 36, 42 та 55 років.