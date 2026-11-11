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Російські окупанти завдали удару дроном по ліцею в Яготині, без постраждалих – обладміністрація

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Російські окупанти завдали удару дроном по ліцею в Яготині, без постраждалих – обладміністрація
Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Ліцей у місті Яготин Київської області зазнав удару, на території виникла пожежа, діти не постраждали, оскільки перебували в укритті, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Буквально пів години тому сталося влучання ворожого дрона по території ліцею в Яготині. Це звичайний заклад для діток, немає жодного військового сенсу. На щастя, вдалося уникнути жертв і потерпілих. 171 дитина, а також вчителі та працівники закладу – перебували в укритті", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Ткаченка, наразі рятувальники завершують ліквідацію пожежі на території. Після цього почнуться роботи над відновленням благоустрою.

Крім того, внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, огорожу та вікна в двох приватних будинках поруч зі школою.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#яготин #ліцей #київська
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