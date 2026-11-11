РФ завдала удару по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

В ніч на 11 листопада російські війська завдали удару реактивними дронами по об'єкту групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині, повідомила компанія.

Внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа та пошкоджено обладнання.

"Під час атаки працівники перебували в укриттях. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу", – зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Наразі фахівці групи оцінюють пошкодження. Компанія координує подальші дії з місцевою владою.