На Одещині померла жінка, постраждала внаслідок нічних атак росіян – ОВА

На Одещині померла 70-річна жінка, яка постраждала внаслідок російських ударів по території області в ніч на 11 листопада, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Їі госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травми. Лікарі до останнього боролися за її життя, але врятувати її не вдалося", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, окупанти ввечері 10 та зранку 11 листопада атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Пошкодження енергооб'єктів призвели до аварійних відключень електропостачання в кількох районах області. Повідомлялося, що тимчасово без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів в частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.