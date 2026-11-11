Правоохоронці зареєстрували в Херсоні за 4 роки понад 55 тисяч вчинених окупантами злочинів – прокуратура

Станом на 11 листопада 2026 року, четверту річницю визволення Херсона з російської окупації, правоохоронці продовжують документувати і розслідувати злочини російської агресії, встановлювати осіб які співпрацювали з окупаційною владою, та забезпечувати притягнення винних до відповідальності, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Від початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині зареєстровано понад 55 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та основ національної безпеки України. За цими категоріями злочинів повідомлено про підозру 1 999 особам, 819 осіб засуджено. Понад 52 тисячі правопорушень – злочини проти миру та безпеки людства", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі відомства у середу.

До цієї категорії належать, зокрема, воєнні злочини – умисні напади на цивільних, незаконне позбавлення волі, катування, жорстоке поводження та інші порушення законів і звичаїв війни. За результатами розслідувань 350 особам повідомлено про підозру, 88 із них засуджено українськими судами.

Ще понад 3 тисячі зареєстрованих випадків – злочини проти основ національної безпеки України. Йдеться про державну зраду, колабораційну діяльність та інші форми сприяння державі-агресору. У цих провадженнях 1 649 особам повідомлено про підозру, 731 особу засуджено.

Також встановлено, що російська агресія забрала життя 47 дітей, ще 365 отримали поранення.

"Один із напрямів роботи ювенальних прокурорів – притягнення до відповідальності осіб, які примушували українських дітей навчатися за російськими освітніми стандартами. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 84 таких осіб. Також прокурори захищають права дітей, які постраждали від війни – йдеться про безпеку, освіту, медичну допомогу та психологічну підтримку", – додали в прокуратурі.

У сфері захисту економічних, земельних та майнових інтересів держави прокурори заявили позови на понад 5,3 млрд грн. Суди задовольнили вимоги на 4,8 млрд грн, реально захищено інтереси держави на 3,3 млрд грн.

"Наведені показники охоплюють всю територію Херсонської області від початку повномасштабного вторгнення", – уточнили в Офісі генпрокурора.