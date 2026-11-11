Раді пропонують скасувати доплати за науковий ступінь суддям, депутатам і представникам НАБУ, ДБР і БЕБ

Дев'ятнадцять народних депутатів пропонують Верховній Раді скасувати доплати за науковий ступінь суддям, депутатам і представникам правоохоронних органів.

Законопроектом №16221 від 10 листопада 2026 року пропонується внести зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про статус народного депутата України", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань" та "Про Бюро економічної безпеки України".

Запропонованими змінами передбачається виключення положень про доплати за науковий ступінь для суддів, депутатів та працівників зазначених державних органів. У пояснювальній записці зазначається, що інші складові суддівської винагороди та оплати праці, зокрема доплати за почесні звання у випадках, прямо передбачених відповідними законами, законопроектом не змінюються.

Зазначається, що за попередніми розрахунками, сукупні планові видатки у 2026 році на доплати за науковий ступінь суддям, народним депутатам та працівникам НАБУ, ДБР і БЕБ оцінюються приблизно у 217 млн грн для близько 2,1 тис. отримувачів.

Ініціаторка законопроєкту голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина (фракція "Слуга народу") заявила, що: "Викладачі в університетах чи дослідники щодня працюють зі студентами та ведуть активну наукову діяльність. Для них ступінь – це і є зміст щоденної праці. Паралельно з цим чималі кошти йдуть на надбавки посадовцям, які не викладають і не досліджують, а отримують доплату просто за наявність ступеня. Важливо, що ніде у світі немає такої практики: надбавку за науковий ступінь логічно отримують виключно ті, хто реально займається науковою, науково-педагогічною діяльністю й продукує наукові результати – створює розробки, винаходи тощо".

За її словами, сьогодні такі надбавки отримують 917 суддів у системі Державної судової адміністрації, 95 суддів Верховного суду, 13 суддів Конституційного суду України, 18 суддів Вищого антикорупційного суду, близько 120 парламентарів, а також низка представників НАБУ, ДБР, БЕБ.

"Натомість найчисельніша категорія державних працівників – державні службовці – доплат за науковий ступінь не отримують ще з 2016 року, адже законом "Про державну службу" вони для них не передбачені. Запропонований нами законопроєкт усуне цю асиметрію", – написала вона в мережі Facebook.

Гришина відзначила, що іншою пов'язаною проблемою є те, що перспектива великих надбавок створює стимул імітувати наукову діяльність – купувати дисертації, замовляти статті на так званих "фабриках".

"Як показує практика, щойно особа отримує надбавку, її "наукова" діяльність припиняється. Ми маємо залишити в минулому гонитву за "дипломами" заради виплат і повернути повагу до справжньої науки. Сьогодні дуже гостро стоїть потреба підвищення заробітних плат освітянам і науковцям, і ми постійно шукаємо ці ресурси. Цей законопроєкт – один зі способів забезпечити це підвищення, адже під час війни кожна гривня має працювати там, де вона найпотрібніша. Доплата за науковий ступінь – не виняток", – додала депутатка.

Авторами проєкту закону є: Юлія Гришина, Сергій Бабак, Руслан Стефанчук, Володимир Воронов, Роман Грищук, Ольга Коваль, Микола Стефанчук, Олександр Бакумов, Анатолій Костюх, Олена Лис, Борис Приходько, Олена Слободян, Марія Мезенцева-Федоренко, Дмитро Видолоб, Андрій Клочко, Олександр Горобець, Ярослав Железняк, Ірина Констанкевич і Олег Колєв.

Передбачено набрання чинності законом з 1 січня 2027 року, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування.