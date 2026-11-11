Армія закупила понад 1,5 млн дронів та інших засобів через систему DOT-Chain Defence – Міноборони України

З моменту запуску цифрової системи DOT-Chain Defence у липні 2025 року через неї війську було поставлено понад 1,5 млн дронів та інших технічних засобів загальною вартістю понад 100 млрд грн, повідомляє Міністерство оборони України.

"Шлях від потреби фронту до отримання засобів воїнами має бути якомога коротшим. Один із інструментів для цього – DOT-Chain Defence, який доповнює прямі закупівлі. Маркетплейс дає бойовим підрозділам широкі можливості самостійно обирати засоби за державні кошти й швидко отримувати те, що потрібно для їхніх конкретних завдань", – заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Зазначається, що цифрова система працює за принципом онлайн-магазину: військові за державні кошти самостійно обирають необхідні засоби. Увесь супровід процесу від укладання договорів із виробниками до проведення оплат забезпечує Агенція оборонних закупівель ДОТ.

Як повідомлялося, на платформі DOT-Chain Defence представлено понад 1200 позицій озброєння та техніки від 300 українських виробників. Середній термін від часу оформлення замовлення з наявності до безпосереднього отримання засобу військовими становить лише вісім днів. Досвід DOT-Chain Defence уже вивчають міжнародні партнери, зокрема Велика Британія, Швеція, Данія та Норвегія. НАТО, Франція та США вже навіть оголосили про запуск аналогічних маркетплейсів дронів.