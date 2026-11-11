ДБР викрило медиків з Одещини, які вигадували діагнози та підробляли аналізи для фіктивної інвалідності

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили на Одещині групу медиків, які за $8 тис. обіцяли військовозобов'язаним чоловікам оформити інвалідність для отримання відстрочки від мобілізації.

"Для цього лікарі вигадували діагнози, підмінювали результати аналізів та оформлювали медичні документи без фактичного обстеження пацієнтів", – повідомляється на сайті ДБР в середу.

В Бюро зазначають, що організував оборудку лікар одного з центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, а до схеми він залучив ще шістьох медиків різних спеціальностей.

За даними слідства, організатор знаходив чоловіків, готових заплатити за фіктивні медичні документи, далі до роботи бралися його спільники.

"Сімейна лікарка створювала в електронній системі направлення на обстеження навіть для чоловіків, із якими не мала підписаних декларацій. Щоб підтвердити вигадані хвороби, медики підмінювали біологічні зразки здорових чоловіків та фальсифікували результати лабораторних досліджень", – уточнюється в повідомленні.

Також, як інформують в ДБР, зловмисники оформлювали підроблені висновки комп'ютерної томографії тазових і кульшових суглобів із діагнозами "асептичний некроз" та "артроз", – насправді ж пацієнти таких обстежень не проходили.

"На підставі сфальсифікованих документів організатор обіцяв забезпечити чоловікам III групу інвалідності, що дозволило б їм отримати відстрочку від мобілізації. Вартість такого медичного супроводу становила $8 тис.", – наголошується в повідомленні.

5 листопада 2026 року працівники ДБР затримали організатора оборудки. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 1,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усі обставини оборудки та надають правову оцінку діям шістьох інших медиків, залучених до схеми.