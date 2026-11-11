Другий день перемовин в Абу-Дабі почнеться з тристороннього формату з США та РФ – Умєров

Голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров повідомив, що другий день зустрічей в Абу-Дабі (ОАЕ) почнеться з тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин, за якими слідуватиме окрема зустріч з представниками Європи.

"Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами. Працюємо" - написав Умєров в Телеграм у середу.

Як повідомлялося, перший день перемовин в Абу-Дабі завершився у вівторок, 10 листопада, вже по обіді, продовження було анонсоване на середу, 11 листопада.

За результатами першого дня тристоронніх переговорів в ОАЕ вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими 1 тис на 1 тис чи більше найближчим часом. Основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри. Загалом переговори тривали близько 4 годин.

Україну на перемовинах представляють голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

США на перемовинах представляють представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, а також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО (ОЗС) в Європі (SACEUR) генерал Алексус Грінкевич.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.