Україна прагне отримати післявоєнне фінансування для утримання 800-тисячної армії як одну з гарантій безпеки

Українська сторона в ході обговорення майбутніх гарантій безпеки прагне отримати післявоєнну підтримку армії, повідомляє AFP.

"Високопоставлене українське джерело повідомило AFP, що Україна прагне отримати щонайменше 10 років фінансової підтримки для утримання 800-тисячної армії, здатної відбити будь-який майбутній російський напад", – йдеться у повідомленні.

Видання вказує, що Москва серйозно налаштована відродити свою вимогу переглянути існуючі вже десятиліттями європейські домовленості щодо безпеки. Про це свідчить залучення до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі Сергія Рябкова – дипломата, який за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну висунув ультиматум західним країнам щодо виведення військ зі Східної Європи. Разом з тим Москва заявляє, що її пріоритетом є "створення нової системи" безпеки між Україною, Росією та Європою, яка забезпечить "десятиліття, а то й століття миру".

Джерело в російській делегації зазначило, що врегулювання війни є "лише одним із пунктів порядку денного", а головною метою Москви є перегляд питань безпеки "для всього континенту".

Україна в свою чергу попередила про небезпеку "Ялти 2.0", маючи на увазі поділ Європи західними лідерами разом із Радянським Союзом після Другої світової війни, а ЄС заявив, що питання про домовленості щодо безпеки можна обговорювати лише після припинення вогню.

"Путін хоче повернути СРСР", – заявив президент України Володимир Зеленський датським ЗМІ напередодні.