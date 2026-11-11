Внаслідок атак частково знеструмлені споживачі у 8 областях, найскладніша ситуація в Київській, Дніпропетровській та Одеській – "Укренерго"

Протягом ночі і зранку 11 листопада РФ продовжувала атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

"Через наслідки ворожих атак на ранок є часткові знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях", – зазначив системний оператор.

Найскладніша ситуація зберігається у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. В "Укренерго" зауважили, що енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження: ⁠для промисловості – графіки обмеження потужності;

⁠для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 4 черг).

У Харківській та Дніпропетровській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.

В "Укренерго" порадили споживачам перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.