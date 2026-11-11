Корецький: РФ атакувала цієї ночі 6 великих електропідстанцій у 4 областях

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що РФ в ніч на середу атакувала шість великих електропідстанцій у чотирьох областях України: Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській.

"На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги. У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Тепловики і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в місті", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Також, за його словами, окрім об'єктів енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровській та Житомирській областях, у Херсонській в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи, а у Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.

"Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу", – написав прем'єр.