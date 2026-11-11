Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Мешканець Ізюмського району передавав в РФ дані про позицій Сил оборони, його арештовано

2 хв читати
Додати як джерело
Мешканець Ізюмського району передавав в РФ дані про позицій Сил оборони, його арештовано

Кіберфахівці Служби безпеки України за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури затримали мешканця селища П'ятигірське Ізюмського району, який через телеграм передавав російській спецслужбі розвіддані про місця дислокації української армії.

"Йому повідомлено про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – повідомляє пресслужба облпрокуратури.

За інформацією СБУ, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб у телеграм-чаті знайомств. "Для залучення чоловіка до співпраці вони (російські спецслужби – ІФ-У) створили фейковий акаунт жінки, яка встановила з ним зв'язок і координувала його злочинні дії. Задокументовано, як за дорученням знайомої фігурант обходив місцевість, щоб виявити і передати ворогу місця зосередження особового складу і техніки українських військ. Крім цього, зловмисник відстежував для рашистів основні маршрути руху бронеколон Сил оборони у напрямку передової", – йдеться у повідомленні СБУ.

Після розвідвилазок фігурант записував для "онлайн-подруги" голосові повідомлення з детальним описом військових об'єктів у прифронтовій зоні. Він детально описував рух військової техніки, місця тимчасового проживання особового складу, а також розташування кулеметних установок і позицій сил ППО, які захищали від ворожих атак місцеву компресорну станцію. Ці дані російські військові могли використати для планування прицільних ударів по позиціях українських військовослужбовців.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#ізюм #навідник #сбу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна прагне отримати післявоєнне фінансування для утримання 800-тисячної армії як одну з гарантій безпеки

Україна прагне отримати післявоєнне фінансування для утримання 800-тисячної армії як одну з гарантій безпеки

Українська сторона в ході обговорення майбутніх гарантій безпеки прагне отримати післявоєнну підтримку армії, повідомляє AFP. "Високопоставлене ук…

Читати
Зеленський: На тристоронніх переговорах обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію

Зеленський: На тристоронніх переговорах обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію

Питання звільнення полонених, а також деескалації та післявоєнних гарантій безпеки були обговорені в перший день перемовин про завершення російсько-у…

Читати