Мешканець Ізюмського району передавав в РФ дані про позицій Сил оборони, його арештовано

Кіберфахівці Служби безпеки України за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури затримали мешканця селища П'ятигірське Ізюмського району, який через телеграм передавав російській спецслужбі розвіддані про місця дислокації української армії.

"Йому повідомлено про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – повідомляє пресслужба облпрокуратури.

За інформацією СБУ, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб у телеграм-чаті знайомств. "Для залучення чоловіка до співпраці вони (російські спецслужби – ІФ-У) створили фейковий акаунт жінки, яка встановила з ним зв'язок і координувала його злочинні дії. Задокументовано, як за дорученням знайомої фігурант обходив місцевість, щоб виявити і передати ворогу місця зосередження особового складу і техніки українських військ. Крім цього, зловмисник відстежував для рашистів основні маршрути руху бронеколон Сил оборони у напрямку передової", – йдеться у повідомленні СБУ.

Після розвідвилазок фігурант записував для "онлайн-подруги" голосові повідомлення з детальним описом військових об'єктів у прифронтовій зоні. Він детально описував рух військової техніки, місця тимчасового проживання особового складу, а також розташування кулеметних установок і позицій сил ППО, які захищали від ворожих атак місцеву компресорну станцію. Ці дані російські військові могли використати для планування прицільних ударів по позиціях українських військовослужбовців.