Низка петицій до Кабміну про військовий обов'язок для жінок не набрали голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити військовий обов'язок для жінок, які не мають дітей, не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

На сайті уряду повідомляється, що петицію було подано 10 серпня і станом на 11 листопада вона набрала лише 652 із необхідних для розгляду 25 тис. голосів.

"Понад чотири роки українські чоловіки несуть основний тягар війни. Сотні тисяч військовослужбовців перебувають на фронті, багато хто загинув або отримав важкі поранення. Мільйони чоловіків обмежені у праві вільного пересування та постійно перебувають під ризиком мобілізації. Водночас держава справедливо надає особливий захист жінкам, які виховують дітей, адже вони виконують надзвичайно важливу місію – народження, виховання та забезпечення майбутнього України. Саме тому вони повинні й надалі мати відповідні гарантії та захист", – йшлося у петиції.

Автор петиції просив розглянути можливість внесення змін до законодавства, які передбачатимуть поширення військового обов'язку на працездатних жінок, які не мають дітей, за винятком тих, хто має медичні чи інші законні підстави для відстрочки.

Ще дві петиції про запровадження обов'язкового військового обліку та призову на військову службу під час мобілізації жінок на рівних умовах із чоловіками набрала лише 581 і 112 голосів.

Як повідомлялося, у серпні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що мобілізація жінок в Україні не проводиться і не буде проводитися.