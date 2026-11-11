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Близько 135 тис. споживачів лишилися без світла на Одещині через удари РФ – обладміністрація

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Близько 135 тис. споживачів лишилися без світла на Одещині через удари РФ – обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Російські окупанти в ніч на середу, 11 листопада, продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Пошкодження енергооб'єктів ввечері 10 та зранку 11 листопада призвели до аварійних відключень електропостачання в кількох районах області. Наразі тимчасово без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів в частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Внаслідок атак постраждала одна людина. Їй надається необхідна медична допомога.

"Енергетики Укренерго та ДТЕК Одеські електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям постраждалих громад. На час проведення ремонтних робіт органи місцевого самоврядування відкрили додаткові Пункти незламності", – додав очільник обладміністрації.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#одещина #енергетика #атаки
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