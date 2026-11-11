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Перехоплювачі 23-ї бригади НГУ на початок листопада знищили 262 дрони "Молнія-2" – Півненко

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Олександр Півненко, бригадний генерал, командувач Національної гвардії України. Україна, 12.06.2026
Олександр Півненко, бригадний генерал, командувач Національної гвардії України. Україна, 12.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Екіпажі перехоплювачів 23-ї бригади Нацгвардії "Хортиця" за перші 10 днів листопада знищили 262 російські дрони "Молнія-2", повідомив командувач Національної гвардії України, генерал-майор Олександр Півненко.

"Серед перехоплених цілей – БпЛА КВС та "Молнія-13", які поповнили перелік знищених екіпажами ворожих розробок. Кожне таке ураження зменшує можливості противника вести розвідку, коригувати вогонь і завдавати ударів по Запоріжжю", – написав він у телеграмі.

За його даними, крім "Молній", знищено 53 FPV-дрони, 12 БпЛА К-8 "Двушка", шість "Соколів", чотири КВС, три "Молнії-13", а також по одному дрону "Італмас", "Ланцет", КВО, Supercam і ZALA "Кощей".

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#півненко #дрони #перехоплення
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