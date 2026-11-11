Четверо людей, серед них поліцейські, постраждали внаслідок атак дронів на Житомирщину – ОВА

Унаслідок російських атак дронів на Житомирщину постраждали четверо людей, серед них поліцейські, повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини", – написав він у телеграмі.

За його словами, з вечора 10 листопада росіяни атакували об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській і Олієвській громадах. Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автомобілів.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.