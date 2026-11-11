Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Четверо людей, серед них поліцейські, постраждали внаслідок атак дронів на Житомирщину – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Унаслідок російських атак дронів на Житомирщину постраждали четверо людей, серед них поліцейські, повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини", – написав він у телеграмі.

За його словами, з вечора 10 листопада росіяни атакували об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській і Олієвській громадах. Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автомобілів.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#постраждалі #житомирська #атаки
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На тристоронніх переговорах обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію

Зеленський: На тристоронніх переговорах обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію

Питання звільнення полонених, а також деескалації та післявоєнних гарантій безпеки були обговорені в перший день перемовин про завершення російсько-у…

Читати

На переговорах в Абу-Дабі вдалося домовитися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – джерела

За результатами першого дня тристоронніх переговорів в ОАЕ вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом, повідомило …

Читати