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ППО знешкодила 130 із 163 ворожих дронів і 14 ракет "Бандероль"

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ППО знешкодила 130 із 163 ворожих дронів і 14 ракет "Бандероль"
Фото: НГУ

Сили ППО вночі збили або подавили 130 із 163 російських ударних дронів і 14 ракет S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 18:00 10 листопада Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними БпЛА типу Shahed (91 із них реактивний), "Гербера", ракетами S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" і дронами-імітаторами "Пародія". Серед знешкоджених – 72 реактивні дрони.

Атака триває, в повітрі ще кілька ударних безпілотників.

 

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Редактор · Політичні новини
#ппо #цілі #ліквідація
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