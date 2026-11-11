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Втрати РФ за добу склали 2580 військових і 73 артсистеми – Генштаб

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Втрати РФ за добу склали 2580 військових і 73 артсистеми – Генштаб
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2580 російських військових, знищили 1559 безпілотників, 513 одиниць автотехніки, 73 артилерійські системи, 10 бойових броньованих машин, п'ять наземних роботизованих комплексів, три танки, два засоби ППО та дві одиниці спецтехніки.

"Особовий склад: близько 1 614 180 (+2 580) осіб", – повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 468 танків, 25 706 бойових броньованих машин, 52 231 артсистему, 2266 РСЗВ, 1756 засобів ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3122 наземні роботизовані комплекси, 604 910 БпЛА, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 173 526 одиниць автомобільної техніки та 4894 одиниці спецтехніки.

Дані уточнюються.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#рф #генштаб #втрати
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