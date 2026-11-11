11 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 листопада в Україні та світі відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день оригамі, День холостяка, Всесвітній день шопінгу, День памʼяті тварин-жертв війни, Міжнародний день патології, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні.

День звільнення міста Херсон від російських окупантів (2022).

145 років від дня заснування (1881) Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки (на той час – Миколаївська громадська бібліотека).

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; преподобного Теодора Студита.

День 1724 Російська агресія - Day 1724 Russian aggression

Міжнародний день енергозбереження

Створений з метою підвищення обізнаності щодо важливості ефективного використання енергії, збереження природних ресурсів та боротьби зі змінами клімату. Цей день є закликом до більш раціонального споживання енергоресурсів, сприяє розвитку енергоефективних технологій і заохочує індивідуальні та колективні дії щодо економії енергії.

Всесвітній день шопінгу

Неофіційне свято, яке ставить за мету привернути увагу до можливості покупок зі значними знижками, що пропонують торговельні мережі та онлайн-магазини. Всесвітній день шопінгу з'явився як реакція на популярність акції Singles' Day (День одинаків), яка почала проводитися в Китаї 11 листопада. День одинаків, спочатку був святом, яке відзначали одинокі люди, але з часом перетворився на найбільший у світі день розпродажів. Виникнення цієї акції у Китаї викликало величезний інтерес по всьому світу, і деякі міжнародні бренди почали приєднуватися до цього дня, пропонуючи знижки на свої продукти.

День памʼяті тварин-жертв війни

Присвячений вшануванню тварин, які загинули або постраждали внаслідок військових конфліктів. Це свято є нагадуванням про те, що війни, окрім людських жертв, також завдають шкоди тваринам, які часто стають невинними жертвами насильства та руйнацій.

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

Важлива дата для багатьох країн, які брали участь у Великій війні, що тривала з 1914 до 1918 року.

Це день вшанування пам'яті мільйонів солдатів і цивільних осіб, які загинули під час війни.

Всесвітній день оригамі

Присвячений популяризації японського мистецтва складання фігурок з паперу — оригамі. Цей день є чудовою нагодою для того, щоб ознайомити людей з цією стародавньою технікою, що не лише розвиває креативність і моторику, але й служить засобом для медитації та зняття стресу.

День холостяка

Неофіційне свято, яке припадає на 11.11. Це день, присвячений чоловікам, які не перебувають у стосунках або ще не одружені. Свято має легкий і гумористичний характер, і в основному його святкують у країнах з англосаксонською культурою, хоча в Україні воно також стає дедалі популярнішим. Основна мета цього дня — привернути увагу до особливостей життя холостяків і провести час у дружньому колі. Це свято для тих, хто насолоджується свободою і незалежністю, але водночас нагадує, що іноді одинокий статус може бути як плюсом, так і мінусом у житті.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Арнольда Едмундовича Кристера (Арнольд-Едуард Германович-Едмундович) (1886–1937), українського правознавця, педагога;

100 років від дня народження Олексія (Леоніда) Івановича Губіна (1926–1995), українського письменника, журналіста;

85 років від дня народження Леоніда Миколайовича Талалая (1941–2012), українського поета, критика, перекладача.

Ще цього дня:

1918 — Близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп’єнському лісі підписане Комп’єнське перемир’я, що означало капітуляцію Німецької імперії і кінець Першої світової війни;

1918 — Територія Північної Буковини (більша частина сучасної Чернівецька область) передана до складу Румунського королівства;

1930 — Запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда;

1940 — У США випущені перші автомобілі "Джип";

1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними;

1987 — Картина Ван Гога "Іриси" продана за рекордну суму — $53,6 млн;

2002 — Гіпотеза Пуанкаре була доведена математиком Григорієм Перельманом. Перельман довів гіпотезу, але відмовився від "Премії тисячоліття", присудженої йому за це досягнення. Крім того, існує шість інших проблем тисячоліття, які ще не вирішено.

Церковне свято

День пам’яті святого преподобного сповідника Теодора Студита.

Теодор жив у першій половині 9 століття. Він народився в 759 році в Константинополі і був сином відомого візантійського історика Феофіла Студита. Теодор Студит заснував монастир на острові Студі в Мармарі (сучасна Туреччина), де він і його брати відкрили один з перших візантійських монастирів. Він був відомий своєю духовною силою, мудрістю і відданістю християнським догматам. Теодор був активним захисником ікон і борцем проти іконоборства, що було популярним у Візантії в ті часи.

Він також написав багато духовних творів, включаючи монаші правила і богословські трактати. Його духовні тексти вплинули на розвиток візантійської духовної культури та монашого життя. Теодор Студит помер 826 року і був канонізований православною церквою.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків.

З прикмет цього дня:

Воркування голубів — до тепла, а каркання ворон — до похолодання; низькі хмари — до морозу; іній на деревах вночі — вдень снігу не буде; якщо йде дощ — через 10 днів потепліє. Також вважається, що багато зірок на небі вночі обіцяє велику кількість грибів наступного року.

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