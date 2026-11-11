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Призупинено три маршрути через пошкодження автобусів внаслідок удару РФ у Чернігові – міськрада

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У Чернігові призупинили роботу автобусних маршрутів №24, №24А та №25 після того, як унаслідок російського удару були пошкоджені автобуси одного з перевізників, повідомляє міська рада.

"Учора, 10 листопада, близько 23:05 ворог завдав удару по району Нової Подусівки в Чернігові. Унаслідок атаки пошкоджено автобуси одного з підприємств, що здійснює міські пасажирські перевезення", – йдеться в повідомленні пресслужби міськради в телеграмі.

На маршрути №25А та №33 планують випустити вцілілі автобуси, їхня кількість і графіки руху уточнюються.

Як повідомлялося, ввечері 10 листопада міськрада повідомляла про удар по гаражному приміщенню в Чернігові та пошкодження житлового будинку.

Джерело: https://t.me/chernihivrada/4852

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#робота #чернігів #транспорт
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