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В Україні працюють над організацією додаткового виїзду мешканців Олешок – Лубінець

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що його офіс працює над організацією додаткового безпечного виїзду мешканців Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади.

"Зараз ми працюємо над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови", – написав він у телеграмі.

За словами омбудсмена, після першої гуманітарної місії до його офісу надходять звернення від мешканців громади, які також хочуть виїхати на підконтрольну уряду територію. Інформацію про кожну таку людину збирають і актуалізують, особливу увагу приділяють людям похилого віку, маломобільним, людям з інвалідністю, тяжкохворим і сім'ям з дітьми.

Лубінець наголосив, що наступна ініціатива планується лише для Олешок і навколишніх населених пунктів. Заявки на виїзд приймають у WhatsApp, Viber і Telegram за номерами +38 067 717 51 70 та +38 073 719 81 34.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/13043

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#лубінець #олешки #продовження
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