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ДТЕК закликав після повернення світла вмикати потужну техніку поступово

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ДТЕК закликав споживачів після повернення електропостачання вмикати потужну техніку поступово, щоб уникнути нових аварій.

"Тому після повернення світла вмикайте потужну техніку поступово: щось через 15 хвилин, щось пізніше. Так ви допоможете зменшити навантаження на мережу й ризик нових аварій", – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

У ДТЕК пояснили, що після тривалого відключення бойлери, обігрівачі, інвертори та інша потужна техніка, залишена в мережі, автоматично вмикаються, щойно з'являється світло. Крім того, люди одразу вмикають пральні машини, електроплити та ставлять заряджатися зарядні станції.

За словами енергетиків, коли тисячі потужних приладів працюють одночасно, навантаження на мережу різко зростає, виникають нові аварії, і світло знову зникає або стрибає напруга.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/4824

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дтек #світло #вимкнення
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