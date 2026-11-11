Сибіга: єдність G7 критично важлива, щоб змусити Росію припинити війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі глав МЗС G7 у Парижі наголосив, що збереження єдності групи є критично важливим, щоб змусити Росію припинити війну.

"Підкреслив, що збереження єдності G7 та рішучі дії на підтримку України залишаються критично важливими для зміцнення наших позицій і примушення Росії до припинення її загарбницької війни", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, учасники обговорили посилення української ППО, додаткову енергетичну допомогу, фінансування, а також посилення санкцій проти Росії, зокрема обмеження щодо її "тіньового флоту" і заборону на в'їзд для російських громадян.

Сибіга також закликав партнерів не допустити участі російських і білоруських спортсменів у великих міжнародних змаганнях, назвавши будь-яке послаблення спортивних санкцій "неприйнятним і аморальним".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2120263144542961788