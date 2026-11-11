Палата представників США відклала розгляд імпічменту Хегсета – ЗМІ

Республіканці Палати представників США змогли заблокувати спробу розпочати процедуру імпічменту глави Пентагону Піта Хегсета, повідомляє The Hill.

У палаті відбулося голосування щодо процедурної пропозиції республіканців про передачу резолюції конгресмена Томаса Мессі про імпічмент глави Пентагону до юридичного комітету палати. Для її ухвалення була потрібна проста більшість голосів.

"У ході напруженого голосування (211 голосів проти 204) Палата представників проголосувала за передачу резолюції до комітету, що фактично припиняє спроби імпічменту Хегсета (...) до наступного скликання Конгресу", – йдеться в повідомленні.

Раніше Білий дім офіційно виступив проти спроби оголосити імпічмент Хегсету.

"Адміністрація рішуче виступає проти цієї резолюції про імпічмент держсекретаря Хегсета – шахрайської, політично вмотивованої спроби підірвати позиції наших бійців, Конституцію нашої країни та нашу національну безпеку", – йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Член Палати представників від Республіканської партії Томас Мессі представив у Конгресі США проект резолюції про імпічмент глави Пентагону. Він звинувачує Хегсета у веденні війни проти Ірану без дозволу Конгресу та у зловживанні повноваженнями.

Джерело: https://thehill.com/policy/defense/6212136-house-shelves-hegseth-impeachment/