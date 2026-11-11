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Генштаб зафіксував 14 боїв на Костянтинівському напрямку від початку доби

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Від початку доби 10 листопада на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 43 авіаційні удари, скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6238 дронів-камікадзе та здійснив 2143 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку зафіксували сім бойових зіткнень, на лиманському – 2, на слов'янському – 1, на краматорському – 2, на костянтинівському – 14, на покровському – 11, на олександрівському – 2, на гуляйпільському – 2, на оріхівському – 1.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EYm5K9UwrkJ3KTBoMcPcVQKCB3ct4eyjN5LbN1pu19G9vVzGZTb8TfUbzWoQ5bjml

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#фронт #генштаб #ситуація
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