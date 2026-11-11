Генштаб зафіксував 14 боїв на Костянтинівському напрямку від початку доби

Від початку доби 10 листопада на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 43 авіаційні удари, скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6238 дронів-камікадзе та здійснив 2143 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку зафіксували сім бойових зіткнень, на лиманському – 2, на слов'янському – 1, на краматорському – 2, на костянтинівському – 14, на покровському – 11, на олександрівському – 2, на гуляйпільському – 2, на оріхівському – 1.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EYm5K9UwrkJ3KTBoMcPcVQKCB3ct4eyjN5LbN1pu19G9vVzGZTb8TfUbzWoQ5bjml