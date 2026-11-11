Кривий Ріг після масованої атаки частково знеструмлено, пошкоджено будинки, школи та садочки – Вілкул

Кривий Ріг після масованої атаки дронів частково залишився без електроенергії, пошкоджено багатоквартирні будинки, школи та дитячі садки, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Водну та каналізаційну систему стабілізуємо на генераторах. З теплопостачанням буде важче", – написав він у телеграмі.

На місцях працюють аварійні бригади енергетичних і комунальних служб.

Як повідомлялося, ввечері 10 листопада Вілкул повідомляв про масовану атаку російських дронів на критичну інфраструктуру міста.

Джерело: https://t.me/vilkul/18682