Представники РФ в Абу-Дабі стверджували, що контролюють половину підконтрольного Україні Донбасу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що члени російської делегації на перемовинах в Абу-Дабі (ОАЕ) у вівторок стверджували, що російські війська контролюють половину території Донецької області, яка насправді підконтрольна Силам оборони України.

"Сьогодні наша переговорна група проводила зустрічі. Коли я отримав другий звіт від своєї команди, з'ясувалася цікава річ: виявляється, у нас різна інформація – показовий приклад того, як усе влаштовано в нашому цифровому світі. Росіяни стверджують – вони прямо про це заявили, – що нібито окупували половину території Донбасу, яку ми насправді контролюємо. Йдеться не про якесь одне село, а про насправді величезну територію. Причому це озвучували військові, представники російської розвідки – вони говорили про це цілком серйозно. І наша команда відповіла: слухайте, як ви взагалі можете про таке говорити, якщо у нас є відеодокази і все, що підтверджує, що ми контролюємо ці території – там перебувають наші люди, наші військові", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в Копенгаґені у вівторок.

Він пояснив це тим, що "ми живемо в різних світах, гадаю, і Путін перебуває в зовсім іншому інформаційному просторі – це інша реальність". "І, звісно, ​​він каже американцям: дайте мені місяць, два, три – і ми повністю окупуємо східну частину України. Звісно, ​​я теж можу намалювати йому картину повної окупації, але це не буде правдою, не буде реальністю. І добре, що американці – до речі, це важливий момент – підтвердили оцінку української сторони, тобто реальний стан справ на полі бою. Це теж було важливо. Саме тому ми готові сісти за стіл переговорів і обговорити питання територій", – сказав президент України.

Саме тому за словами Зеленського, провести зустріч на рівні лідерів, "можливо, за участі посередників, Європи чи Сполучених Штатів". "Я володію всією інформацією, і вважаю, що лідер Росії також має знати все – розуміти, в якій точці ми зараз перебуваємо. Адже він заявив, що нам слід піти звідси. Я не розумію, чому – адже це наша земля", – сказав він.

"Ми готові до такої зустрічі (на рівні лідерів – ІФ-У). Гадаю, завтра (в Абу-Дабі – ІФ-У) обговорюватиметься можливість проведення переговорів на рівні лідерів. Не впевнений, чи готова до цього Росія, але ми порушимо це питання", – додав Зеленський.