Сибіга на зустрічі G7 закликав використати імпульс Олешок для повного припинення вогню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС G7 у Парижі закликав партнерів використати імпульс гуманітарної місії в Олешках для просування до повного припинення вогню.

"Нам слід використати цей імпульс для просування зусиль, спрямованих на повне припинення вогню, деескалацію та заходи довіри", – написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, він поінформував партнерів про ескалаційні дії Росії та привернув увагу до гуманітарної місії в Олешках. Міністр також подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

Як повідомлялося, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що зона, на яку розповсюджується локальне перемир'я між Україною та РФ, що вступило в силу в ніч на вівторок, розширена за межі окупованого міста Олешки Херсонської області.

Режим тиші в районі міста Олешки Херсонської області оголошувався о 3:00 27 жовтня. Він триватиме до 22:59 1 листопада в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування міста.

Раніше, 19 жовтня, коли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна та РФ виходять на узгодження останніх деталей щодо евакуації цивільного населення з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію, йшлося про евакуацію з Олешок та ще шести сусідніх населених пунктів, де, за українськими оцінками, можуть залишатися близько шести тисяч цивільних мешканців, зокрема до двохсот дітей, а у самих Олешках – до двох тисяч людей.

Пізніше у повідомленнях про проведення операції повідомлялося лише безпосередньо про місто Олешки, але ніде не стверджувалося, що гуманітарна операція обмежена лише ним.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2120263144542961788