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Gripen-и надійдуть в Україну в лютому, розраховує Зеленський

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Gripen-и надійдуть в Україну в лютому, розраховує Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перші винищувачі Gripen зі Швеції найімовірніше надійдуть до України у лютому наступного 2027 року.

"Ми вдячні Швеції. Ми піднімали тему Гріпенів. Вони мають надійти у січні-лютому, мабуть, у лютому. Ми піднімали тему, що ми їх потребуємо якомога раніше. Але ми на цьому шляху", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в Копенгаґені у вівторок за підсумками зустрічі з лідерами п'яти країн нордично-балтійської вісімки (NB8).

"Ми подивимось, як Гріпени працюватимуть проти "Шахедів", ми розраховуємо також на це – це щодо протиповітряної оборони", – додав президент України.

Як повідомлялося, шведські винищувачі JAS 39 Gripen, озброєні далекобійними ракетами класу "повітря-повітря" MBDA Meteor, розглядаються як один із найефективніших інструментів для протидії російським керованим авіабомбам (КАБам).

Україна вперше має отримати ракети класу "повітря-повітря" надвеликої дальності MBDA Meteor – разом із першою партією шведських винищувачів Gripen C/D, яку Стокгольм безкоштовно передасть у 2027 році. Точніші терміни їх передачі поки не озвучувалися.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#швеція #авіація #президент #gripen
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