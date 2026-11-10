Зеленський: в Абу-Дабі обговорювали обмін 1000 на 1000 або 1500 на 1500, росіяни піднімали питання територій

Обмін 1 тис на 1 тис військовополонених обговорювався під час зустрічі переговорних груп в Абу-Дабі (ОАЕ) у вівторок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми проговорювали з командою, завтра головний у них день. Сьогодні обговорили можливість обміну. Хочуть зробити тисячу на тисячу, може, півтори на півтори – якийсь великий обмін. З цією аджендою поїдуть американці в Росію Друге – питання територій піднімалось з боку росіян. Це питання рівня лідерів – такий мандат є у наших переговірників", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в Копенгаґені у вівторок.

Він назвав важливою присутність представників Європи на перемовинах. "Ми хочемо, щоб була така єдина позиція – ЄС, США і Україна. Будемо над цим працювати", – сказав президент.

За його словами, у середу, 11 листопада, розмова йтиме більше "про деескалаційні кроки, про енергетику, про Чорне море, ще раз про обмін і ще про тристоронню зустріч на рівні лідерів, якщо це можливо".

Як повідомлялося, перемовини в Абу-Дабі у вівторок завершилися вже по обіді, і продовжаться в середу, 11 листопада.

За результатами першого дня тристоронніх переговорів в ОАЕ вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом, але їх чисельність раніше не називалась.

Під час першого раунду тристоронніх переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі (ОАЕ) основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри.

Україну представляють голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

США на перемовинах представляють представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Загалом переговори тривали близько 4 годин.