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Сибіга сподівається на кроки до повної нормалізації відносин з Республікою Корея

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі в Парижі з главою МЗС Республіки Корея Чо Хьон Доном висловив переконання, що попереду подальші кроки до повної нормалізації двосторонніх відносин.

"Переконаний, що попереду – подальші кроки до повної нормалізації наших двосторонніх відносин; саме такого результату ми прагнемо досягти", – написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, він підтвердив готовність України розвивати прагматичне партнерство з Південною Кореєю, яке ґрунтуватиметься на взаємних інтересах і спільних безпекових загрозах через участь КНДР у російській агресії. Міністр також поінформував колегу про мирні зусилля України та пропозиції щодо деескалації.

Сибіга заявив, що Україна вітатиме активне залучення корейського бізнесу до відновлення країни, і підтвердив запрошення Чо Хьон Дону відвідати Україну.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2120245384786436162

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#нормалізація #корея #відносини
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