Кушнер: Трамп вважає, що війна в Україні триває надто довго, і прагне миру

Президент США Дональд Трамп прагне досягнення миру в Україні та вважає, що війна триває вже надто довго, заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер.

"Президент Трамп справді прагне досягнення миру. Він вважає, що ця війна триває вже занадто довго. Його глибоко непокоять величезні страждання, яких зазнає багато людей, кількість загиблих, а також гуманітарні проблеми, спричинені цією війною", – сказав Кушнер.

За його словами, протягом останніх двох місяців він провів змістовні обговорення з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Трамп доручив докласти додаткових зусиль, щоб знайти рішення, яке покладе край війні та забезпечить обом сторонам значно міцніші позиції.

Як повідомлялося, переговори робочого рівня між Україною та Росією за посередництва США відбуваються в Абу-Дабі 10-11 листопада.

Джерело: https://x.com/jaredkushner/status/2120226606782300173?s=46