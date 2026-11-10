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На Київщині посилять режим світломаскування – ОВА

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На Київщині посилять режим світломаскування – ОВА

Рада оборони Київщини доручила районам і громадам опрацювати з бізнесом, комунальним і житловим секторами посилення режиму світломаскування, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових", – написав він у телеграмі.

За словами Ткаченка, побічною метою рішення є більш відповідальне ставлення до використання електроенергії.

На засіданні також обговорили роботу підсистеми територіальної оборони в області.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#захист #світломаскування #київська
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