На Київщині посилять режим світломаскування – ОВА

Рада оборони Київщини доручила районам і громадам опрацювати з бізнесом, комунальним і житловим секторами посилення режиму світломаскування, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових", – написав він у телеграмі.

За словами Ткаченка, побічною метою рішення є більш відповідальне ставлення до використання електроенергії.

На засіданні також обговорили роботу підсистеми територіальної оборони в області.